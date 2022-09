Overal waar u vaart: leren van incidenten

Overal waar u vaart

Het kapseizen van het binnenvaartschip Mar-Grethe eiste in april het leven van een van de twee bemanningsleden. Het levenloze lichaam van de matroos werd pas na een wekenlange zoektocht gevonden. De gedachten gaan uit naar familie, vrienden en alle betrokkenen, een ronduit verschrikkelijke gebeurtenis. Ik heb dan ook lang nagedacht over of ik deze column wel zou wijden aan een gebeurtenis als deze. Het dodelijke slachtoffer en de traumatische ervaring voor de kapitein vragen om een bescheiden opstelling als het gaat om het trekken van conclusies over de toedracht van het ongeval.