Motorenspecial: Industriële revolutie

Mijn buurman op deze pagina vraagt zich zelfs af of EU Stage V misschien nu al achterhaald is en sneller stappen kunnen worden gezet naar emissievrije krachtbronnen. HVO (biobrandstof) is sowieso al bruikbaar in veel verbrandingsmotoren en maakt ze klimaatneutraal. Ze voegen dan geen fossiele CO2 meer toe aan de atmosfeer. Maar chique is die oplossing niet en het kan beter. Overal wordt intussen gewerkt aan motoren zonder schadelijke uitstoot. De meeste merken lijken in te zetten op methanol en waterstof. En dan niet in de verre toekomst, ze staan al op de testbanken. Het zijn nu nog wel kostbare en schaarse brandstoffen en niet zo makkelijk en efficiënt als gasolie. Maar dat laatste is overkomelijk en verder is het een kwestie van opschalen.

Enige uitweg

Je zou ook kunnen zeggen dat het de enige uitweg is voor verbrandingsmotoren. De sterk prijsverhogende en gecompliceerde uitlaatgasnabehandeling is met schone brandstoffen niet meer nodig. Zo zullen deze betrouwbare krachtbronnen waarschijnlijk nog heel lang meegaan en kunnen concurreren met de brandstofcel.

Maar dat het raar kan lopen weten we intussen. Wie had 10 jaar geleden gedacht dat er nu serieus schepen op batterijen zouden varen? Niet alleen veerponten, maar ook vrachtschepen en zelfs havenslepers en duwboten. Het is een indrukwekkende ontwikkeling. En ondertussen worden batterijen snel efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper. En, heel belangrijk, ze kunnen zomaar 10, 15, 20 jaar mee. De automobiel-industrie bereidt hier mede het pad. Een beetje elektrische auto heeft nu een actieradius van meer dan 500 kilometer, waar dat een paar jaar geleden nog niet de helft was.

Groene energie

En waar komt al die groene energie vandaan? Hele volkstammen heb ik horen roepen dat wind- en zonne-energie alleen konden bestaan met bakken subsidie en nooit de rol van kolen- en gascentrales zouden kunnen overnemen. Op 23 april dit jaar leverden zon en wind voor het eerst voldoende stroom om aan de volledige Nederlandse vraag te voldoen. En dan te bedenken dat de grootste wind- en zonneparken op de Noordzee nog moeten worden gebouwd en er ook elders in Europa nog een enorme potentie is. Daar bouwen we aan de waterstofeconomie. De toekomst is schoon en dat kan niet snel genoeg gaan.

Patrick Naaraat,

eindredacteur Schuttevaer

‘Cruciale rol binnenvaart wordt nu zichtbaar’

