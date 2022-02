[LEZERS AAN HET WOORD] De overheid mag ook wel eens op de kleintjes letten Facebook

Wie een marifoon heeft weet het: jaarlijks valt er een rekening van het Agentschap Telecom op de mat. Dit jaar kost de Registratie maritiem frequentiegebruik 46 euro per marifoon. Dan mogen u en ik van het Agentschap Telecom nog blij zijn ook, want in dat bedrag zit al een korting voor de marifoonbezitter die de zaken digitaal regelt: ‘Voor een schriftelijke aanvraag betaalt u het hogere tarief van € 62. U bespaart dus € 16 bij een digitale aanvraag, omdat deze volledig elektronisch verwerkt kan worden.’ Dank u voor deze nobele gift, Agentschap!

(Bart Oosterveld)