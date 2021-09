[OPINIE] Digitalisering maakt scheepvaart niet veiliger Facebook

VREESWIJK 30 september 2021, 15:00

Op sociale media is elke dag wel een nieuw filmpje of foto te vinden van een averij in de binnenvaart. De oorzaken van deze averijen blijven helaas vaak opgehelderd. Maar niemand kan er omheen dat een aanzienlijk aantal aan onachtzaamheid is te wijten. Hoe is anders te verklaren dat schepen niet op marifoonoproepen reageren en vervolgens zonder meer over een schip heen varen, of kop-op-kop tot stilstand komen?

1 / 1 Een binnenvaartschip bij de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. (Foto Alf van Beem) Een binnenvaartschip bij de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. (Foto Alf van Beem)

Deze onoplettendheid kan door een zeer bedenkelijke keuze van de roerganger worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat hij meent de scheepsnavigatie gemakkelijk te kunnen combineren met televisiekijken of appen. Maar het kan ook heel goed een gevolg zijn van de eisen van de wal. Gedwongen onachtzaamheid. Totaal onacceptabel. Het is namelijk zo dat de administratieve taken in de stuurhut almaar toenemen. Behalve wettelijke administratieve verplichtingen vóór vertrek, heeft menig schipper ook met administratieve verplichtingen jegens klanten, terminals, bevrachters en havens te maken. En al deze digitale werkzaamheden worden in de praktijk meestal door slechts een persoon verricht, de schipper. En veelal tijdens de vaart.