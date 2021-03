Schuttevaer Premium [OPINIE] Doorzetten centrale brugbediening Haarlem is onomkeerbaar proces met grote risico’s Facebook

11 maart 2021, 12:00

Schuttevaer publiceerde vorige week een artikel onder de kop ‘Binnenvaart kritisch over brugautomatisering Haarlem’. ‘Een kritische houding’, dekt de lading niet wat de ASV betreft. De ASV is mordicus tegen dit besluit, dat op drijfzand is gebouwd.