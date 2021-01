Schuttevaer Premium [OPINIE] ‘Vooruit, vooruit, maar kijk altijd goed uit’ Facebook

ROTTERDAM 24 januari 2021, 15:00

Het houden van een goede uitkijk, in de meest ruime zin bedoeld, vind ik de belangrijkste regel om veilig op zee te kunnen varen. Ook in huidige ‘modern times’. Het kan daarom niet vaak genoeg worden herhaald met de slogan ‘vooruit, vooruit, maar kijk altijd goed uit!’. Toch lukt het soms niet om aan deze regel te voldoen. Dit leren dit volgende enigszins bizarre ongevallen waarin het niet goed uitkijken (mede) debet was aan een maritiem incident.