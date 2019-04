Schuttevaer Premium Slang klapt, hydrauliekolie stroomt in Eemsmonding Facebook

EMDEN 27 april 2019, 11:37

Bij baggerwerkzaamheden in de Eemsmonding ten westen van Borkum is woensdag 24 april een hoeveelheid hydrauliekolie in het water terechtgekomen. Dat gebeurde toen een slang van het hydraulische systeem van een graafmachine het begaf.