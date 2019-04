Schuttevaer Premium BP chartert drie schepen VOS Facebook

ABERDEEN 28 april 2019, 13:00

Vroon Offshore Services (VOS) gaat drie Emergency Response and Rescue Vessels (ERRV's) leveren voor de inzet bij de operaties van BP in de wateren rond Trinidad & Tobago. Hiervoor is een meerjarig contract gesloten.