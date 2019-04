Schuttevaer Premium Ensco Rowan grootste ter wereld Facebook

Twitter

Email LONDEN 26 april 2019, 13:00

De in oktober aangekondigde fusie tussen de booraannemers Ensco en Rowan is rond. Hierdoor is onder de naam Ensco Rowan de grootste drilling contractor ter wereld ontstaan met een boorvloot van 82 units die wereldwijd actief is.