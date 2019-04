Schuttevaer Premium Eerste Stage V hopper voor Jan De Nul Facebook

HOFSTADE-AALST 28 april 2019, 08:00

Jan De Nul brengt als eerste baggeraar ter wereld een sleephopperzuiger in de vaart waarvan de dieselmotoren voldoen aan de EU Stage V emissie-eisen. Deze in Afonso de Albuquerque gedoopte zuiger is in China gebouwd op de Keppel Singmarine-werf te Nantong.