KOPENHAGEN 15 april 2019, 11:00

De voorgenomen verkoop van Maersk Supply Service (MSS) is definitief van de baan nu moedermaatschappij AP Møller-Maersk heeft verklaard de offshorerederij weer in de eigen gelederen op te nemen. Plan was deze rederij net als de divisies Maersk Oil en Maersk Tankers af te stoten.