KOPENHAGEN 14 april 2019, 12:00

De aangekondigde verzelfstandiging van de Deense booraannemer Maersk Drilling is afgerond. De boormaatschappij gaat verder onder de naam The Drilling Company of 1972 (DTC1972), verwijzend naar het jaar van oprichting. De boormaatschappij is sinds 4 april onder haar nieuwe naam aan de beurs van Kopenhagen genoteerd.