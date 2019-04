Schuttevaer Premium Deutsche Bucht-platform in zee geïnstalleerd Facebook

Twitter

VLISSINGEN 13 april 2019, 12:00

Het in opdracht van Van Oord in Vlissingen voor het Deutsche Bucht windpark gebouwde transformatorplatform is vorige maand naar zee vertrokken. De jacket en topside zijn op een zware-ladingponton naar de Duitse Noordzee versleept.