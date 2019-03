Schuttevaer Premium Boskalis opnieuw in het rood Facebook

Boskalis is, na het slechte jaar 2016, opnieuw in de rode cijfers beland. Vorig jaar werd een nettoverlies geleden van 436 miljoen euro, wat alles te maken had met een buitengewone last van 519 miljoen euro. Hiervoor was met name de slechte gang van zaken bij de Offshore Energy-divisie verantwoordelijk. De netto operationele winst van het concern bedroeg vorig jaar 83 miljoen euro tegen 150 miljoen euro in 2017.