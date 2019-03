Schuttevaer Premium Seafox 5 vertrekt als Blue Tern Facebook

IJMUIDEN 22 maart 2019, 12:00

Na een verblijf van enkele maanden in de IJmondhaven in IJmuiden is de voormalige Seafox 5 onder haar nieuwe naam Blue Tern naar zee vertrokken. Het nieuwe vlaggenschip van de Noorse rederij Fred. Olsen Windcarrier gaat offshore-installatiewerk uitvoeren in het Merkur windpark boven het Duitse waddeneiland Borkum.