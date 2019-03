Schuttevaer Premium Grote vlootaankoop GloMar Offshore Facebook

DEN HELDER 14 maart 2019, 10:00

De Helderse rederij GloMar Offshore heeft via Grieg Shipbrokers in korte tijd vijf offshore-supportschepen gekocht. Hieronder twee bevoorraders van Bourbon Offshore uit Frankrijk en drie standby-vaartuigen van Halul Offshore Service uit Qatar. Na aanpassing komen al deze schepen nog dit jaar in de vaart.