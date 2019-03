Schuttevaer Premium Deel olie-industrie in de ban bij Noors staatsfonds Facebook

OSLO 9 maart 2019, 12:34

Het Noorse staatsinvesteringsfonds, dat rijk is geworden van olie en gas uit de Noordzee, moet uit beleggingen in exploratie- en productiebedrijven in de olie- en gasindustrie stappen. Maar geld steken in de grote oliereuzen blijft een optie, zo heeft de regering in Oslo besloten. Zogeheten 'geïntegreerde' bedrijven vallen buiten de ban.