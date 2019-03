Schuttevaer Premium Bohlen & Doyen naar Boskalis Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 9 maart 2019, 15:00

Met de overname van het Duitse bedrijf Bohlen & Doyen van het SPIE consortium heeft Boskalis haar positie in de kabellegsector aanzienlijk versterkt. Het ingelijfde bedrijf houdt zich met name in de windenergiesector bezig met kabellegwerk en netaansluitingen.