Opnieuw heeft Boskalis in de surveysector een belangrijke slag geslagen. Na eerder het Britse surveybedrijf Gardline te hebben ingelijfd, is nu een meerderheidsbelang van 62,5 procent verworven in de Horizon Group met dochter Horizon Geosciences uit Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. De overige 37,5 procent blijft in handen van het huidige management.