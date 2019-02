Schuttevaer Premium Boskalis koopt Lewek Falcon Facebook

PAPENDRECHT 21 februari 2019, 14:00

Boskalis heeft opnieuw een groot offshoresupportvaartuig aan haar vloot toegevoegd. Deze keer betreft het de overname van het multifunctionele DP2 offshoreconstructievaartuig Lewek Falcon van Emas Offshore uit Singapore. Na aankomst in Nederland is het vaartuig meteen bij Damen Shiprepair Rotterdam in dok gegaan. Boskalis zal het vaartuig herdopen in Boka Falcon.