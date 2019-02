Schuttevaer Premium Weer megatransport met Boka Vanguard Facebook

GEOJE 14 februari 2019, 08:00

Het grootste zwaartransportvaartuig ter wereld, de Boka Vanguard van Boskalis, is met een ruim 28.000 ton wegende topsidemodule uit Zuid-Korea vertrokken. Reisdoel is Stord in Noorwegen. De enorme topside is bestemd voor installatie in het Noorse Johan Sverdrup veld van operator Equinor.