4 februari 2019, 15:57

Mammoet Salvage, dochter van SHV, zou een Iraakse politicus maandenlang een vergoeding hebben betaald voor hulp bij een conflict tussen de Nederlandse bergers en het Iraakse ministerie van olie. Dat blijkt uit een verhaal in NRC Handelsblad, de krant die uitgebreid onderzoek deed naar het voorval.

Moederbedrijf SHV heeft de zaak ook in onderzoek en heeft het in een vertrouwelijk memo van januari 2017 over de ‘redelijke verdenking van een strafbaar feit, namelijk omkoping van een buitenlandse official’. Nog niet bekend is of het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar de affaire.





Tientallen miljoenen

Het conflict over tientallen miljoenen ontstond tijdens de berging van de olietanker Amuriyah waaraan Mammoet werkte van 2012 tot 2015. Het schip was in 1991 tijdens de operatie Desert Storm door de Amerikanen tot zinken gebracht en lag in de weg voor de Al Basra olieterminal.





De bergingsklus werd aangenomen voor 65 miljoen, te verhogen met 30 miljoen als het schip niet in haar geheel gelift zou kunnen worden. Dat laatste bleek het geval dus het werd in stukken gesneden.

Tijdens de drukste periode werkten er 100 mensen vanaf sleepboten uit Dubai, een Chinees kraanschip en een accommodatieplatform.





Toen in 2014 IS Irak binnenviel stopten de betalingen door de opdrachtgever, het staatsoliebedrijf South Oil Company. Er was op dat moment al een geschil over het bedrag dat South Oil Company aan Mammoet verschuldigd was, onder meer vanwege (veel) meerwerk. Er werd een beroep gedaan op de Nederlandse ambassade om te bemiddelen. Hoge Iraakse functionarissen werden in Dubai uitgenodigd en in de watten gelegd. Volgens NRC kregen de Irakezen 90.000 dollar ‘stapgeld’ mee toen ze er even tussenuit wilden.





Strop

Niets hielp. Via een Londens advocatenkantoor kwam Mammoet in contact met Mowaffak Al-Rubaie die naar eigen zeggen de strop om de hals van Saddam Hussein had gelegd. Hij zou 8000 dollar per maand krijgen en een percentage van het bedrag dat hij los zou krijgen. Mammoet zou op dat moment 55 miljoen tegoed hebben. Intussen zou het uitstaande bedrag zijn opgelopen tot circa 100 miljoen euro.





Betalingen aan Al-Rubaie liepen via bankrekeningen in Dubai en Zwitserland. Het haalde allemaal niets uit en begin augustus 2015 legde Mammoet het werk stil, mede omdat de stemming inmiddels grimmig was geworden. In mei voer Mammoet ’s nachts het Chinese kraanschip weg om de kosten te drukken. Dat transport werd tot in de territoriale wateren van Koeweit achtervolgd door een kanonneerboot.

De bergingstak van Mammoet werd kort na de klus in Irak verkocht aan Koole Contractors in Vijfhuizen. ( WdN