Schuttevaer Premium

VLISSINGEN 2 februari 2019, 16:00

DEME-dochter GeoSea is er met het gloednieuwe hefschip Apollo in geslaagd het kapotgevaren gasproductieplatform Halfweg uit het Q1-blok voor de Nederlandse kust te verwijderen. Het platform van Petrogas E&P Netherlands was al enige tijd buiten gebruik.

Nadat de Kroatische Uljanik-werf in Pula de Apollo medio augustus 2018 had opgeleverd, werd bekend dat het Q1 Halfweg-platform de eerste klus voor het hefschip zou worden.

Dit platform was in de nacht van 31 december 2017 aangevaren door de onder Portugese vlag varende chemicaliëntanker Elsa Essberger. Het platform liep daarbij aanzienlijke schade op. De drie op het platform aangesloten gasputten, waarmee van 1995 tot begin 2017 aardgas was geproduceerd, waren op dat moment al enige tijd buiten gebruik.

Na de oplevering werd de Apollo in Vlissingen gereed gemaakt voor het uit zee verwijderen van de 500 ton wegende bovenbouw plus de vier stalen poten waarmee het platform in een betonnen fundatie was verankerd. Hoewel de operatie diverse keren werd geteisterd door slecht weer, lukte het GeoSea toch het project tot een goed einde te brengen. Alleen de betonnen fundatie is in zee achtergebleven. De waterdiepte in het Q1-blok bedraagt 24 meter. (PAS)