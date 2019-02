Schuttevaer Premium SeaMar agent voor Seaway-duo Facebook

Email DEN HELDER 3 februari 2019, 08:00

SeaMar Services is gecontracteerd als agent voor de afhandeling van de offshoreschepen Seaway Moxie en Seaway Aimery van de Renewables & Heavy Lifting Business van Subsea 7 in de haven van Den Helder.

1 / 1 De Seaway Aimery bij haar eerste bezoek aan de haven van Den Helder. (Foto PAS Publicaties) De Seaway Aimery bij haar eerste bezoek aan de haven van Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

De beide schepen hebben Den Helder als uitvalsbasis voor hun werk in het zogeheten Hornsea Project One Offshore Wind Park dat voor de Engelse oostkust wordt aangelegd.

Vanaf eind oktober doen de Seaway Moxie en Seaway Aimery regelmatig Den Helder aan. Als maritiem logistiek dienstverlener regelt SeaMar alle zaken die nodig zijn om beide schepen te kunnen bedienen. Volgens logistiek coördinator Michel de Greef gaat het onder meer om douanezaken, administratieve handelingen, bemanningswisselingen, storen en bunkeren. Doel is steeds om beide schepen na aankomst weer zo snel mogelijk naar zee te krijgen. ‘Afhankelijk van de weersomstandigheden mikken wij op turnaround tijden van drie tot vijf uur.’

De Seaway Moxie en Seaway Aimery staan bekend als het Seaway Duo en hebben de afgelopen tijd een goede reputatie opgebouwd met specialistisch werk ten behoeve van de aanleg van windturbineparken. Volgens SeaMar dient Den Helder nu als uitvalsbasis voor het uitvoeren van engineering-, transport- en installatiewerk bij de aanleg van kabels in het offshorewindpark Hornsea Project One. Dit windpark wordt in opdracht van Ørsted voor de kust van het Engelse graafschap Yorkshire aangelegd. Het krijgt in totaal 174 windturbines van elk 7 MW op een oppervlak van 407 vierkante kilometer en zal straks tot de grootste windparken ter wereld gaan behoren. In 2020 moet het operationeel zijn en zal dan een miljoen huishoudens van energie voorzien.

De Seaway Moxie en Seaway Aimery zijn respectievelijk in 2014 en 2016 als Siem Moxie en Siem Aimery opgeleverd aan Siem Offshore Contractors uit het Noorse Kristiansand. Sinds begin dit jaar maken de schepen door de overname van deze Noorse onderneming deel uit van het Britse Subsea 7-concern. (PAS)