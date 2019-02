Schuttevaer Premium Windindustrie stuwt activiteit in haven van Oostende op Facebook

OOSTENDE 2 februari 2019, 08:00

De haven van Oostende beleefde een goed jaar 2018. Het aantal schepen dat de haven aandeed nam met bijna een derde toe en ook de goederenoverslag steeg met dubbele cijfers. De offshore is de aanjager van de activiteit. Reden voor de Vlaamse regering om 30 miljoen euro te investeren om de haven toegankelijker en concurrerender te maken.

1 / 1 Assemblage van windturbines in de voorhaven van Oostende. (Foto Bram Pronk) Assemblage van windturbines in de voorhaven van Oostende. (Foto Bram Pronk)

Vorig jaar deden 5331 schepen de haven van Oostende aan, bijna 32% meer dan in 2017. En ook dit en volgend jaar lijkt aan deze groei geen einde te komen, vooral dankzij de windindustrie.

De cruisevaart ontwikkelt zich eveneens goed. In totaal 19 cruiseschepen kwamen vorig jaar naar Oostende. Kleinere cruiseschepen in het hogere marktsegment, dat is waar Oostende op aanstuurt.

De goederenoverslag groeide bijna 14% tot bijna 1,6 miljoen ton. Vooral de overslag van chemicaliën en zand en grind namen toe.

De ontwikkelingen in de offshore zetten echter de toon. Het assembleren van windturbines op het land, het plaatsen van windmolens in de windparken op zee en het onderhoud daarvan zorgen voor drukte in de haven en groei van werkgelegenheid. Intussen vinden 460 mensen werk in de offshore-industrie, die daarmee een van de grootste werkgevers is geworden in Oostende.





Offshore

De haven is de uitvalsbasis voor de plaatsing van windturbines op zee en onderhoud daarvan. Momenteel zijn vijf windparken (274 turbines) voor de kust van Oostende in gebruik. Dit jaar en in 2020 wordt nog een aantal windparken operationeel. De turbine-onderdelen worden in de voorhaven van Oostende geassembleerd en vervolgens met installatie-schepen naar hun bestemming gebracht, zo’n 40 kilometer uit de kust van Oostende. Deze activiteiten zullen naar verwachting circa 5000 scheepsbewegingen van zogenoemde crew transfer vessels en service operation vessels teweeg brengen.





Investering

Om de groei te faciliteren investeert Vlaanderen ruim 30 miljoen euro in Oostende. Zo wordt de havengeul verbreed en wordt het havengebied opnieuw ingedeeld, een kostenpost van bijna 23 miljoen euro.

De visserijhaven wordt eveneens aangepakt, net als het Vuurtorendok. De kades worden vernieuwd. Ook om de recreatieve vaart meer mogelijkheden te bieden. (BP)