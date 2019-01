Het zelfheffende booreiland C 20051 van de Noorse booraannemer Borr Drilling blijft ook dit jaar actief in de Nederlandse sector van de Noordzee. Total E&P Nederland heeft het contract voor de boorunit twee maanden verlengd.

Het booreiland C 50021 (ex Paragon C 50021, ex Noble Al White, ex Neddrill Trigon) boort al sinds september 2018 voor Total in de Nederlandse Noordzee. Nadat het contract hiervoor eind 2018 afliep, nam Total de beschikbare optie tot verlenging op. Dit betekent dat het in 1982 gebouwde booreiland ook in januari en februari nog actief blijft in de Nederlandse sector. De huur voor de boorunit bedraagt circa 65.000 dollar per dag.