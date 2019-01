Schuttevaer Premium Apollo installeert Q10-A platform Facebook

Het gloednieuwe hefschip Apollo van Deme-dochter GeoSea heeft in het Q10-blok, circa 20 kilometer uit de kust van IJmuiden, het onbemand werkende Q10-A gasproductieplatform geïnstalleerd. Dit is vlak voor de jaarwisseling in opdracht van Tulip Oil Netherlands gebeurd.

Het in 2015 ontdekte gasveld in het Q10-blok zal binnenkort haar eerste gas gaan produceren. Hiervoor is in het veld het kleine, door Heerema Fabrication Group gebouwde Q10-A platform geïnstalleerd. De 600 ton wegende jacket is afkomstig van de werf in Hartlepool en de 500 ton wegende topside is gebouwd op de Heerema-werf in Zwijndrecht. Beide platformdelen zijn met de Apollo in 21 meter diep water geplaatst. Het hefschip is speciaal hiervoor uitgerust met een 800-tons kraan.

Het gas uit het Q10-A veld wordt straks eerst via een 43 kilometer lange 14-inch diameter pijpleiding naar het P15d platform van Taqa en vandaar naar de vaste wal verpompt. De pijpleiding tussen de beide platformen was eerder al gelegd met de Lorelay van Allseas en ingegraven met een nieuwe trencher die vanaf het offshore-supportvaartuig Fortitude, eveneens van Allseas, werd bediend.

Voor het nieuwe hefschip van GeoSea was dit sinds de oplevering in augustus 2018 de tweede offshoreklus in de Nederlandse sector van de Noordzee. De eerste betrof het uit zee verwijderen van het 500 ton wegend onbemande Q1 Halfweg platform dat door een aanvaring met een chemicaliëntanker flinke schade had opgelopen. (PAS)