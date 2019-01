De VOS Base van Vroon Offshore Services maakt al 10 jaar onafgebroken deel uit van de vloot platformbevoorraders in de Southern North Sea (SNS) Pool. Hiervoor is de bemanning onlangs gecomplimenteerd. De bevoorraderspool opereert onder de vlag van logistiek dienstverlener Peterson vanuit Den Helder.

Samen met haar zusje Pool Express is de 72 meter lange VOS Base als Base Express in 2008 door de Damen-werf in het Roemeense Galati opgeleverd. Meteen daarna is het dieselelektrische vaartuig via de SNS Pool voor Total E&P Nederland aan de slag gegaan. Met het schip zijn het afgelopen decennium zowel de productieplatformen van Total in de blokken L7, L4, K5, K5, K6 en F15 als enkele voor deze maatschappij werkzame booreilanden vanuit Den Helder bevoorraad. In die periode is de naam gewijzigd in VOS Base. In april 2018 is met de VOS Base nog een tweede mijlpaal bereikt.