Email PAPENDRECHT 25 januari 2019, 13:00

Boskalis heeft het grootste kabellegcontract ooit gesloten. Het betreft de aanleg van 270 kilometer aan subsea energiekabels. Het contract, met een waarde van meer dan 250 miljoen euro, wordt samen met kabellegproducent NKT Cables uitgevoerd.

Topdrukte de komende jaren voor de kabelleggers van Boskalis. (Foto Boskalis)

Het contract is gesloten met de firma 50 Hertz en omvat de aanleg van de 220 kV exportkabels tussen de offshore windturbineparken Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle in de Oostzee en het onshore hoogspanningsstation bij Lubmin in Noord-Duitsland, de zogeheten Ostwind 2 netverbindingen. Het werk duurt tot eind 2020.

Voor het project wordt een heel pakket aan eigen diensten van Boskalis ingezet. Dit begint bij het onderzoek van het kabellegtracé op niet ontplofte munitie, gevolgd door geotechnisch en geofysisch zeebodemonderzoek, dat wordt uitgevoerd door dochter Gardline. Hierna wordt eerst het tracé geprepareerd en nog eens gecontroleerd, voordat het kabellegwerk en aansluitend het ingraven van kabels van kan beginnen. Tot slot zal de zeebodem op diverse plekken weer moeten worden hersteld. Boskalis gaat voor al dit werk surveyvaartuigen, sleephopperzuigers, backhoe dredgers, kabellegschepen en sleuvengravers (trenchers) inzetten.





Meer orders

Het is de tweede keer in korte tijd dat Boskalis een groot contract in deze sector in de wacht sleept. Eind augustus heeft het concern ook al de opdracht verworven voor de aanleg van de 97 inter-array kabels en twee exportkabels van elk 50 kilometer voor het Triton Knoll offshore windturbinepark. Dit wordt in het Verenigd Koninkrijk op 32 kilometer voor de kust van Lincolnshire aangelegd. Dit contract heeft een waarde van 90 miljoen euro en wordt in 2020 eveneens in samenwerking met NKT Calbles uitgevoerd.

Opdrachtgever is Innogy Renewables. Eerder heeft Boskalis ook al de contracten binnengehaald voor de aanleg van de 66 kilometer lange exportkabels van de offshore windturbineparken Borssele 1 en 2 (Borssele Alpha) en Borssele 3 en 4 (Boskalis Bèta). (PAS)