Het bekende windturbinetransport- en -installatievaartuig Seafox 5 heeft een nieuwe eigenaar. Seafox International Group uit Hoofddorp heeft haar 51%-belang in het hefschip verkocht aan de Noorse rederij Fred. Olsen Windcarrier. Bouwer en mede-eigenaar, Keppel Offshore & Marine uit Singapore, heeft de overige 49% in handen.

De Seafox 5 is in 2012 bij Keppel in Singapore van stapel gelopen. Het hefschip is 151 meter lang en 50 meter breed en is uitgerust met een 1200-tons kraan. Aan boord is accommodatie voor 150 personen. Het werkdek heeft een oppervlak van 3600 vierkante meter. De Seafox 5 is speciaal gebouwd voor het transport en de installatie windturbines, maar kan ook worden ingezet voor installatie- en ontmantelingswerk in de olie- en gasindustrie. Tevens is het hefschip uitgerust met een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem. Verder is in 2014 op de Keppel Verolme werf (thans Damen Verolme Rotterdam ) de giek van de Liebherr-kraan verlengd om nog grotere windturbines te kunnen installeren. Het afgelopen jaar heeft de Seafox 5 boven het Duitse waddeneiland Borkum installatiewerk uitgevoerd in het Merkur windpark, waarbij Eemshaven als uitvalsbasis diende.