Het grote hefschip Svanen van Van Oord gaat een prominente rol spelen bij de aanleg van het grootste windturbinepark in Deense wateren. Dit zogeheten Kriegers Flak windpark wordt in opdracht van energiemaatschappij Vattenfall op zo'n 15 tot 40 kilometer voor de Deense oostkust aangelegd.

Het contract tussen Vattenfall en Van Oord is vlak voor de feestdagen ondertekend. Het omvat het transport en de installatie van 72 grote stalen fundatiepalen (monopiles) en eenzelfde aantal transitiestukken. De monopiles worden vanuit de Duitse havenstad Rostock drijvend versleept naar het park, terwijl de transitiestukken op pontons vanuit de Deense havenstad Aalborg worden aangevoerd. De monopiles en de transitiestukken zullen vervolgens met de Svanen in de Oostzee worden geïnstalleerd. Het speciaal voor dit werk uitgeruste vaartuig beschikt over een hefcapaciteit van 8000 ton.

De Svanen heeft al een goede reputatie opgebouwd als het gaat om installatiewerk ten behoeve van de windenenerigesector. Intussen staat de teller op circa 650 fundaties in diverse Europese wateren, waarvan in de Oostzee de fundaties voor de windparken Anholt, Baltica en Arkona. Kriegers Flak krijgt een capaciteit van 600 MW en wordt hiermee het grootste windpark in Deense wateren. Vattenfall verwacht dat het park eind 2021 in gebruik kan worden genomen. (PAS)