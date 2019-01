De Belgische baggeraar Jan De Nul verdenkt zijn concurrent DEME ervan een Russische opdracht te hebben verworven met smeergeld.

In 2014 en 2015 voerde DEME baggerwerken uit rond de haven van Sabetta in Siberië. Het betrof het graven van een toegangskanaal naar Sabetta op het schiereiland Yamal, een contract van 100 miljoen dollar. De contractant aan Russische zijde, tevens hoofdaannemer, was de Russische maatschappij USK Most, die zelf de opdracht rechtstreeks had gekregen van het Russische ministerie van Transport.