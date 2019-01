De Deense booraannemer Maersk Drilling heeft het grote zelfheffende booreiland Maersk Giant verkocht aan een onafhankelijke operator in het Verre Oosten. Hierdoor zal het eiland binnenkort de Noordzeeregio verlaten.

De Maersk Giant, in 1986 opgeleverd door de Japanse Hitachi Zosen-werf, is speciaal ontworpen om het jaar rond in slechtweergebieden als de Noordzee te kunnen werken. Hiermee heeft het booreiland vanaf de oplevering een goede reputatie weten op te bouwen. Daarnaast heeft het eiland in 2012 een flinke renovatie ondergaan. Met het booreiland kan worden gewerkt in waterdieptes tot ruim 100 meter. Putten in de zeebodem kunnen tot een diepte van 7620 meter worden geboord. Maersk Drilling heeft niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar van de boorunit is, maar wel dat deze in het Verre Oosten actief is. Door het komende vertrek van de Maersk Giant komt de vloot van Maersk Drilling op 15 zelfheffende booreilanden, plus vier halfafzinkbare booreilanden en vier boorschepen. (PAS)