Den Helder 20 december 2018, 08:00

Den Helder profileert zich als de offshore-basis van de zuidelijke Noordzee. Waar ooit de visserij dominant was, bepaalt de offshore het havenbeeld aan de Nieuwediep- en Visserijkade. Spin in het web is Peterson Energy Logistics, de organisator van de Southern North Sea (SNS) Pool; de ‘number one user’ van Port of Den Helder. Frits Loomeijer voer voor Schuttevaer een reis mee met een van de schepen van de pool, de Pool Express van Vroon Offshore Services.