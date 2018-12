Schuttevaer Premium Shell stoot offshorebelangen af Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 11 december 2018, 12:04

In zowel Noorwegen als Ierland heeft Shell aanzienlijke belangen in diverse offshorevelden afgestoten. In Noorwegen gaat het om de belangen in de velden Draugen en Gjøa en in Ierland om het belang in het Corrib-veld.