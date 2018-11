Schuttevaer Premium OSY-jacket naar zee Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 14 november 2018, 13:00

Geladen op de Boabarge 43 en gesleept door de Centaurus is de 1500 ton wegende jacket van het Offshore Switch Yard (OSY) platform van Elia naar zee vertrokken. De staalconstructie is gebouwd op de Heerema werf in Vlissingen-Oost.