DEN HELDER 15 oktober 2018, 14:00

Er zouden gouden tijden moeten aanbreken voor bedrijven die zich hebben toegelegd op het uit zee verwijderen van verouderde infrastructuur voor de olie- en gaswinning. Marktprognoses wezen namelijk op torenhoge investeringen voor de komende jaren. De praktijk leert echter dat er tot nu toe maar mondjesmaat ontmantelingsprojecten worden aanbesteed. Oliemaatschappijen, met name in de Nederlandse Noordzee, wachten af of er wellicht nog andere toepassingsmogelijkheden zijn voor hun verouderde installaties.