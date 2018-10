Schuttevaer Premium Nederlandse offshore: Sterker uit de strijd Facebook

DEN HELDER 15 oktober 2018, 14:00

Heeft de Nederlandse offshore-sector na jaren van diepe recessie haar internationale toppositie weten te behouden of is zij uit de eredivisie met vooraanstaande landen als de Verenigde Staten, Engeland en Noorwegen verdwenen? Er zijn in de voorbije crisisjaren veel banen verloren gegaan en schepen gesloopt of opgelegd. Maar er is ook flink geïnvesteerd en er zijn nieuwe activiteiten ontplooid in de windenergiesector en de platform-ontmantelingsmarkt.