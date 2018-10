Schuttevaer Premium Stijgende olieprijs trekt offshore-sector uit dal Facebook

Al in de aanloop naar de elfde editie van de vakbeurs Offshore Energy is sprake van een positieve stemming. De wereldolieprijzen bevinden zich namelijk alweer enige tijd op een voldoende hoog niveau, waardoor oliemaatschappij weer in nieuwe offshore-projecten durven te investeren. Dit is vooral te merken aan de wereldwijd stijgende bezettingsgraad van mobiele boorunits. Na vier jaar in een historisch diepe recessie te hebben gezeten, lijkt de weg omhoog te zijn ingeslagen.