HOUSTON 2 oktober 2018, 10:15

Een rechtbank in het Amerikaanse Houston heeft twee oud-topmannen van SBM Offshore, CEO Anthony Mace en directeur marketing Robert Zubiate, veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 30 maanden en 3 jaar. De twee speelden actieve rollen in omkopingen in Brazilië, Angola en Equatoriaal Guinea in de periode 2008 tot 2011.