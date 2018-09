Genomineerden Waterbouwprijs Facebook

De Vereniging van Waterbouwers heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de Waterbouwprijs 2018. De prijs wordt 4 oktober uitgereikt op de jaarlijkse Waterbouwdag in de Jaarbeurs in Utrecht.

De genomineerden in de categorie hbo zijn:

- Niels Bouwman en Renko de Romph (Hogeschool van Hall Larenstein) met Alternatief pipingmodel, een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van het Shield-Darcy model bij de beoordeling van piping.

- Niels de Vos (Hogeschool Rotterdam) met Subsea chain cutting trenching.

- Paul Sinnema en Marco Aldershof (Hanze Hogeschool Groningen) met Building with Nature in de Waddenzee.

- Kim van Rossum (Hogeschool Zeeland) met Rock design.

De genomineerden in de categorie academici komen allemaal van de TU Delft:

- Menno de Ridder met Non-hydrostatic wave modelling of coral reefs with the addition of a porous in-canopy model.

- Cas van Bemmelen met Beach Scarp Morphodynamics'.

- Mick van Montfoort met Safety assessment method for marco-stability of dikes with high foreshores'.

- Ileen van den Berg met Effect of irregularities in the under layer on the stability of Xbloc concrete armour unit'.

- Stefan Gerrits met Feasibility study of the Hub and Spoke concept in the North Sea.

Waterbouwdag

De Waterbouwdag heeft dit jaar als thema 'High Tech Waterbouw' gekregen. Tijdens de dag staan de technologische ontwikkelingen in de sector centraal. Aan de hand van concrete projecten wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen zoals ICT en Big Data, innovaties in meten en monitoren, 3D en 4D informatie, en slimme uitvoerings- en dijkverbeteringstechnieken. Tevens wordt bekeken hoe deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de waterbouw. (EvH)