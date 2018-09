Schuttevaer Premium Wereld is rijp voor windenergie Facebook

Den Helder 17 september 2018, 15:00

De grote baggerconcerns die zich ook hebben toegelegd op de aanleg van windturbineparken, gebruiken hun in Europa opgedane kennis en ervaring nu om de wereldmarkt voor windenergie te veroveren. In zowel China als Taiwan zijn al de eerste resultaten geboekt. De baggeraars hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in groot materieel en willen die nu ook wereldwijd inzetten.