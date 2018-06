Schuttevaer Premium Van Oord met Bokalift 1 in zee Facebook

ROTTERDAM 17 juni 2018, 16:43

Voor het installeren van de eerste serie fundaties in het East Anglia One offshore windpark heeft Van Oord het nieuwe vlaggenschip van Boskalis, de Bokalift 1, ingehuurd. Dit schip beschikt over een 3000-tons kraan waarmee de elk 845 ton wegende jackets op 45 kilometer voor de kust van het Engelse graafschap Suffolk in zee kunnen worden geïnstalleerd.