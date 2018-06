Schuttevaer Premium Voormalige Nederlandse tanker breekt voor de kust van Ghana Facebook

ACCRA 14 juni 2018, 22:55

Een voormalige Nederlandse binnenvaarttanker is 24 mei voor de kust van Ghana in West-Afrika doormidden gebroken. Het gaat om de voormalige Ino een 110-meterschip dat sinds 1990 voer voor Kooren en Heeren-Janssen. In 2012 werd ze verkocht naar Nigeria, waar ze als Alice onder de vlag van de Bahamas een tweede leven begon.