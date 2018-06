Schuttevaer Premium Paragon C 462 wordt gesloopt Facebook

DEN HELDER 10 juni 2018, 21:51

Ruim tweeënhalf jaar torende het zelfheffende booreiland Paragon C 462 met haar drie 100 meter lange poten boven Den Helder uit, maar vorige maand is ze verhaald naar de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.