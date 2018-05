Schuttevaer Premium Hollandia Offshore levert drie modules Facebook

Vlak achter elkaar zijn op de werf van Hollandia Offshore in Krimpen aan den IJssel drie topsidemodules van het werfterrein op transportpontons geladen. De modules maken deel uit van de transformatorplatforms die in het Kriegers Flak windpark in de Oostzee worden geïnstalleerd.