ROTTERDAM 8 mei 2018, 11:00

De onlangs door offshoreaannemer Allseas aangekochte Fortitude is voor de eerste keer in Rotterdam aangekomen. Het indrukwekkende offshoresupportvaartuig is de voormalige Toisa Patroklos van Toisa Limited en gaat het grootste offshorevaartuig ter wereld, de Pioneering Spirit, assisteren.