Schuttevaer Premium Opnieuw grote klus voor Boskalis in Singapore Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 2 mei 2018, 15:00

Boskalis gaat opnieuw in Singapore in consortiumvorm een groot werk uitvoeren. Deze keer in opdracht van de Singaporese havenautoriteit. Het betreft een landaanwinningsproject in het kader van de tweede fase van de aanleg van de Tuas Terminal. Het werk wordt samen met Penta Ocean uit Japan en Hyundai uit Zuid-Korea uitgevoerd.