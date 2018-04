Schuttevaer Premium Nieuwe kraan voor Aeolus Facebook

Twitter

ROTTERDAM 9 april 2018, 10:00

Met behulp van de twee offshore-kranen van de Thialf is eind vorige maand in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied een nieuwe Huisman-kraan geplaatst aan boord van het offshore-installatievaartuig Aeolus van Van Oord.