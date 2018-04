MOCE mikt op carrières in energietransitie Facebook

ROTTERDAM 30 maart 2018, 14:00

Studenten, starters en (young) professionals uit binnen- en buitenland bezochten woensdag 28 maart de ruim 100 bedrijven uit de maritieme, offshore en energiesector op het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) in het WTC Rotterdam. Bedrijven presenteerden zich op de beursvloer, via case studies en tijdens talkshows.

‘De mensen in de Nederlandse maritieme, offshore en energie sector zijn ondernemend, innovatief en hebben lef. Daar zouden er meer van moeten zijn.' Met deze woorden werd de twaalfde editie van het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) 2018 officieel geopend.

‘Face-to-face je potentiële werkgever ontmoeten heeft echt een meerwaarde. In vergelijking met een online sollicitatie kun je hier jezelf echt presenteren en een indruk achterlaten', aldus een van de bezoekers van het career event. Naast jezelf presenteren, stond ook het delen van kennis en doorontwikkeling centraal op MOCE met de verschillende case studies en talkshows.

Onder leiding van Jan Versteegh, bekend van Wie is de Mol?, gingen professionals in gesprek over onderwerpen die de industrie de komende jaren op zijn kop gaan zetten. ‘Bedrijven zijn steeds meer bezig over hoe zij onderdeel uit kunnen maken van het toekomstige energiesysteem. Vooral om de juiste werknemers aan zich te binden', zegt Jo Peters van offshore belangenbehartiger Nogepa. (MdV)